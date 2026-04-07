İspanya’dan Belarus muhalefetine tam destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belarus demokratik muhalefetinin sembol ismi Svetlana Tikhanovskaya ile Madrid’de bir araya gelerek Avrupa diplomasisinin merkezine demokrasiyi yerleştirdi. Oldukça kritik bir dönemde gerçekleşen bu görüşmede Sanchez, İspanya’nın Belarus halkının kendi geleceğini belirleme hakkına olan sarsılmaz inancını dile getirdi. Görüşmenin ana eksenini, Minsk yönetiminin baskıcı politikalarına karşı Avrupa Birliği’nin (AB) sergilediği yaptırım kararlılığı ve bu kararlılığın tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği mesajı oluşturdu.

Diplomatik baskı ve demokratik dayanışma hattı

Madrid’deki buluşmada, Belarus’taki insan hakları ihlalleri ve siyasi mahkumların durumu en öncelikli gündem maddesi olarak masaya yatırıldı. Başbakan Sanchez, haksız yere parmaklıklar ardında tutulan tüm muhalif isimlerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgularken, İspanya’nın bu süreçte diplomatik baskıyı artırma konusundaki net tavrını ortaya koydu. Tikhanovskaya ise Avrupa’nın güneyinden gelen bu güçlü desteğin, hem sürgündeki Belaruslular hem de ülke içindeki direnişçiler için hayati bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek, İspanya’nın demokratik değerlere sahip çıkan bu duruşundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu önemli görüşme, İspanya’nın sadece bir Akdeniz gücü değil, aynı zamanda Avrupa’nın genelindeki demokratik istikrarın savunucusu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sanchez’in ifadeleri, Belarus’ta şeffaf ve adil bir seçim süreci yaşanana kadar Madrid’in yaptırımlar ve uluslararası izolasyon konusunda geri adım atmayacağına dair güçlü bir taahhüt olarak dış politika kayıtlarına geçti.