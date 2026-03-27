İspanya’dan enerji krizine karşı 5 milyar Euro’luk kalkan: Hükümet düğmeye bastı

İspanya Meclisi’nde yapılan oylamada 175 milletvekilinin desteğini alan düzenleme, sadece bir ekonomik müdahale değil, aynı zamanda dış kaynaklı krizlerin faturasını halka ödetmeme kararlılığı olarak değerlendiriliyor. Başbakan Sanchez, oylama sonrası yaptığı açıklamada, jeopolitik çatışmaların İspanyol hanelerinin refahını etkilemesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak, devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerinin altını çizdi.

Faturalarda vergi freni ve doğrudan yakıt desteği

Onaylanan paketin en dikkat çekici maddesi, enerji üzerindeki vergi yükünün radikal bir şekilde aşağı çekilmesi oldu. Elektrik ve doğalgazdaki KDV oranları %10 seviyesine geriletilirken, elektrik üretim vergisi tamamen askıya alındı. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki artışın lojistik zincirini kırmasını engellemek adına; nakliyeciler, çiftçiler ve balıkçılar için litre başına 20 centlik ek sübvansiyon uygulanması kararlaştırıldı.

Sosyal devlet refleksi ve dar gelirli hanelerin korunması

Krizin sosyal boyutunu da unutmayan hükümet, düşük gelirli ailelerin enerjiye erişimini güvence altına alacak 'Sosyal Bonus' sistemini genişletti. Yeni düzenleme ile birlikte, ekonomik güçlük çeken vatandaşların borçları nedeniyle enerji kesintisine maruz kalması tamamen yasaklandı. İspanya, bu hamlesiyle küresel enerji sorunlarına karşı Avrupa’da en somut ve geniş kapsamlı önlem alan ülkelerden biri konumuna yükseldi.