İspanya'dan, finansmanı kesilen UNRWA'ya 3,5 milyon euro'luk ek yardım

İsrail'in iddiaları sonrası ABD ve Almanya da dahil bir dizi ülkenin finansmanı geçici süreyle durdurduğu Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) İspanya tarafından ek yardım yapılacak.

Reuters'ın aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün milletvekillerine yaptığı açıklamada, İspanya'nın UNRWA'ya 3,5 milyon euro'luk ek yardım yapacağını duyurdu. Albares, "UNRWA'nın durumu umutsuz; Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinin birkaç hafta içinde felç olması yönünde ciddi bir risk var" diye konuştu.

Portekiz de 1 milyon euro ek yardım yapacak

İsrail'in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'teki 'Aksa Tufanı' saldırısına karıştığını iddia etmesi üzerine, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu. UNRWA'nın en büyük bağışçıları arasında ABD ve Almanya yer alırken, İspanya, UNRWA'ya 2023 yılında doğrudan 18,5 milyon euro finansman sağlamıştı. Komşu Portekiz de 2 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada, UNRWA'ya 1 milyon euro değerinde ek yardım sağlayacağını duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Joao Cravinho, X hesabından yaptığı açıklamada, 'bu zor zamanda Filistin halkına sırtlarını dönmemenin önemli olduğunu' belirtmişti.

UNRWA’dan bağış çağrısı

UNRWA da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde 'çalışmalarına devam etmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını' açıklayarak destek istedi. Gazze Şeridi'ndeki 'en büyük insani kuruluş' olduğunu hatırlatan UNRWA, "Gazze'deki halka destek veren zaruri çalışmalarımıza devam etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

UNRWA, 'çok sayıda çağrıya rağmen halen insani ateşkes yapılmadığını' vurgulayarak, "Bu kritik zamanda UNRWA'ya bağış yapın" mesajını paylaştı.