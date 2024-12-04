İspanya’dan göçmen adımı! Belgesiz 900 bin kişiye eğitim ve iş için vize verecek

Avrupa ülkelerinin vize kısıtlamaları ve göçmen politikalarıyla ilgili sıkı tutumu gündemden düşmezken en dikkat çeken adım İspanya’dan geldi. 2024 yılında rekor göçmen girişiyle dikkat çeken İspanya, göçmen politikalarıyla ilgili kısıtlamalara hazırlanırken belgesiz 900 bin göçmene eğitim ve iş için vize adımı atmaya hazırlanıyor.

İspanya göçmen rekoru kırıyor

Pazartesi günü açıklanan rakamlara göre 1 Ocak ile 30 Kasım tarihleri arasında adalara 41 bin 425 göçmen ulaştı. Bu sayı 2023 yılında kaydedilen 39 bin 910 göçmeni aşarak önceki rekorları da kırdı. Göçmenlerin çoğu Mali, Fas ve Senegal'den geliyor.

Avrupa’da yeni yaşam arayışında olanların ilgisini çekiyor

Atlas Okyanusu'nda Fas'ın 100 kilometre batısında yer alan adalar uzun zamandır Avrupa'da yeni bir yaşam arayan göçmenlerin ilgisini çekiyor. Son rakamlar, İspanya'nın halihazırda ülkede bulunan yaklaşık 900 bin belgesiz göçmene vize vermeyi ve aynı zamanda yeni gelenleri kısıtlamayı planladığı sırada yayınlandı.

Belgesiz göçmenlere eğitim ve iş için vize verecek

VOA’nın haberine göre, Madrid, gelecek üç yıl boyunca her yıl 300 bin belgesiz göçmene vize vermeyi planladığını ve bu göçmenlerin eğitim almak ve iş bulmak için ülkede kalmalarına izin vereceğini duyurdu.

“Sosyal güvenliğin sürekliliği için genç işçilerin vergilerine ihtiyaç var”

İspanya’nın göçten sorumlu bakanı Elma Saiz'e göre ülkedeki yaşlanan nüfusunun emeklilik ve sağlık hizmetlerinin finanse edebilmesi için genç işçilerin vergilerine ihtiyacı var.

Saiz, geçen ay Madrid’de düzenlediği basın toplantısında, “İspanya açık ve müreffeh bir ülke olmak ya da kapalı ve yoksul bir ülke olmak arasında bir seçim yapmak zorunda. Biz birincisini seçtik. Bu nedenle halihazırda 2,9 milyon yabancı aylık sosyal güvenlik primi ödüyor” dedi.

Elma Saiz, hükümetin göçmenlerin işgücü piyasasına girmesini kolaylaştırmak için bürokrasiyi azaltmayı planladıklarını da dile getirdi.

“Yabancıların iş bulmaları kolaylaştırılacak”

Saiz, “Yabancıların mesleki profillerine uygun bir iş bulmalarını ve aynı zamanda şirketlerin ihtiyaç duydukları profesyonelleri bulmalarını kolaylaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vizeler sadece halihazırda İspanya'da bulunan göçmenlere sunulacak.

Eş zamanlı olarak Madrid, göçmen çıkışlarını engellemek ve açık deniz devriyelerini arttırmak için Afrika ülkeleriyle anlaşmalar yaparak yeni gelişleri kontrol altında tuttuğunu söylüyor. İspanya ayrıca, Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'ten bölgedeki devriyelerine yeniden başlamasını istedi.

Ülke göçmen sayısındaki artışla başa çıkmakta zorlanıyor

Yetkililer Kanarya Adaları'na gelen göçmen sayısındaki artışla başa çıkmakta zorlanıyor. Yetişkin göçmenler, vize başvurularının işleme konulacağı İspanya anakarasına transfer edilmeyi beklerken kamplarda tutuluyor. 18 yaşından küçük çocuklar ise adalardaki barınaklarda kalıyor ve yerel okullara yerleştiriliyor.

Moritanya'dan Gran Kanarya adasına gelen 36 yaşındaki Bocar Gueye, VOA'ya yaptığı açıklamada, yolculuktan sağ kurtulduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Herkese [anakaraya seyahat için] bilet verecekler ama bu kolay değil. Herkes sırasını bekleyecek. Denizde yaşadığımız tüm zorluklara rağmen geri kalanların sabırlı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Göçmen karşıtı gösteriler düzenleniyor

Ancak adalardaki gerilim giderek artıyor. Las Palmas sakinleri Ekim ayında göçmen gelişlerindeki artışa karşı gösteriler düzenledi. Birçok kişi hükümetin İspanya'da bulunan göçmenlerin statülerini düzenli hale getirme planının daha fazla insanı bu yolculuğa çıkmaya teşvik etmesinden korkuyor.

27 Ekim'deki protestoların düzenlenmesine yardımcı olan Rudy Ruyman, “Şu anda çalışmak için göçmenlere ihtiyacımız yok” dedi.

Ruyman, VOA’ya yaptığı açıklamada, “İhtiyacımız olan şey Kanarya Adaları’nın sakinlerine ve genel olarak İspanyollara iş vermek. Toprağımıza, insanlarımıza, çocuklarımıza sahip çıkmalı, Kanaryalıları ve İspanyolları çocuk sahibi olmaya teşvik etmeliyiz. Çünkü aksi takdirde İspanya ve Kanarya Adaları'ndan geriye ne kalacak? Kimliğimizi kaybedeceğiz” görüşlerini paylaştı.

Göçte en ölümcül rota olarak biliniyor

Göç tartışmaları trajedinin gölgesinde kalıyor. Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyılarından Kanarya Adaları'na uzanan yolculuk, Avrupa'ya giden en ölümcül rotalardan biri olmaya devam ediyor. Yardım kuruluşları her ay yaklaşık 1000 kişinin bu geçişi denerken öldüğünü tahmin ediyor.