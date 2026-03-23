İspanya’dan Hürmüz resti: Enerji rezervleri korunmalı

Orta Doğu’da suların ısınması ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılma riskiyle karşı karşıya kalınması üzerine Avrupa’dan en sert çıkış İspanya’dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez, bölgedeki askeri hareketliliğin dünya ekonomisini "geri dönülemez bir uçuruma" sürüklediğini belirterek, tüm tarafları enerji rezervlerini ve kritik geçiş yollarını hedef almaktan kaçınmaya davet etti.

"Dünya bu savaşın bedelini ödememeli"

Hükümet binasında basın mensuplarının karşısına geçen Sanchez, bölgedeki gerilimin küresel bir kırılma noktasına ulaştığını vurguladı. İspanya’nın diplomatik çözümden yana olduğunu ve askeri bir tırmanışın parçası olmayacağını belirten Başbakan, "Enerji koridorları ve stratejik rezervler küresel güvenliğin kırmızı çizgisidir. Bu kaynaklara yönelik her türlü saldırı, tüm insanlığa karşı yapılmış sayılır" ifadelerini kullandı. Sanchez, özellikle ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası askeri operasyonlarını ‘yasadışı’ olarak nitelendirerek, İspanya topraklarındaki askeri üslerin bu amaçla kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini duyurdu.

Ekonomik kalkan ve petrol hamlesi

Sözlerini sadece diplomatik uyarılarla sınırlı tutmayan Madrid yönetimi, krizin iç piyasadaki etkilerini hafifletmek için devasa bir bütçe ayırdı. Sanchez, enerji fiyatlarındaki olası dalgalanmalara karşı 5 milyar Euro’luk bir destek paketinin hazırlandığını açıkladı. Bu paketle birlikte, sanayi üreticilerinin ve hane halkının artan maliyetlerden korunması hedefleniyor. Ayrıca, arz güvenliğini sağlamak adına ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 11,5 milyon varilin derhal piyasaya sürülmesi talimatı verildi.

Uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı

İspanya'nın bu tek taraflı ve net duruşu, özellikle Avrupa Birliği ve NATO kanadında geniş yankı buldu. İspanya hükümetinin bu çıkışı, diğer Avrupa ülkelerinin de benzer bir pozisyon alıp almayacağı sorusunu gündeme taşıdı.