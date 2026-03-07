İspanya'dan İsrail’e sert kınama: Lübnan’ın güvenliği Avrupa için stratejik mesele

İspanya hükümeti, İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarını uluslararası hukuk çerçevesinde en sert ifadelerle kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivillerin artan kayıplarına dikkat çekilerek, İsrail’in BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı ve Kasım 2024’te varılan ateşkese uyması gerektiği vurgulandı. Madrid yönetimi, özellikle UNIFIL barış gücü bünyesinde görev yapan İspanyol askerlerinin güvenliğinin garanti altına alınmasının önemine işaret etti.

"Sivillerin hedef alınması kabul edilemez"

Açıklamada, Lübnan’ın güvenliği ve istikrarının yalnızca bölge için değil, Avrupa açısından da stratejik bir mesele olduğu belirtildi. İspanya, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu bağlamda, İsrail’in saldırılarının yalnızca Lübnan’ın iç dengelerini değil, tüm bölgesel güvenlik mimarisini tehdit ettiği vurgulandı.

İspanya'nın çıkışı, Avrupa Birliği içinde İsrail’e yönelik en sert diplomatik tepkilerden biri olarak öne çıkıyor. İspanya, uzun süredir Ortadoğu’da barış gücü misyonlarına aktif katkı sağlayan ülkelerden biri olarak, sahadaki askerlerinin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu saldırılara karşı sesini yükseltti. Açıklamada, UNIFIL’in görevini yerine getirmesinin engellenmemesi gerektiği, aksi takdirde bölgedeki istikrarın daha da kırılgan hale geleceği ifade edildi.

Avrupa’da tartışmalar yeniden alevlendi

İspanya hükümetinin bu tutumu, Avrupa’da İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bir yanda sivillerin korunmasını öncelik haline getirenler, diğer yanda İsrail’in güvenlik gerekçelerini öne sürenler bulunuyor. Ancak İspanya’nın açıklaması, Avrupa’nın diplomatik çizgisinde daha net bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu kınama, İspanya’nın uluslararası hukuk ve insani değerler üzerinden İsrail’e baskı kurma stratejisinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Madrid yönetimi, hem bölgesel istikrarı koruma hem de kendi askerlerinin güvenliğini sağlama amacıyla, İsrail’in saldırılarını uluslararası arenada gündeme taşıdı. Bu çıkış, Avrupa’nın Ortadoğu’daki gelişmelere yaklaşımında yeni bir dönemin işaret fişeği olarak görülüyor.