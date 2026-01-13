İspanya’dan Lübnan açıklaması: UNIFIL devriyesi İsrail tanklarının ateşi altında kaldı

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Al Khiam yerleşimi yakınlarında görev yapan İspanyol devriyesi, tampon bölge içinde ilerlediği sırada İsrail tanklarından açılan üç el ateşin yakınına düştü. Mermilerin devriye birliğine 150 ila 380 metre mesafede isabet ettiği, ancak askerlere ya da araçlara zarar vermediği belirtildi.

Yaşanan gelişmenin ardından İspanyol birliğinin tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştığı, kısa süre sonra İsrail tanklarının da geri çekildiği kaydedildi. Güvenlik koşullarının sağlanmasının ardından İspanyol askerlerinin görev üslerine döndüğü ifade edildi.

UNIFIL’in taraflarla koordinasyonu ve 1701 sayılı karar vurgusu

Savunma Bakanlığı açıklamasında, UNIFIL bünyesindeki birliklerin hem Lübnan hem de İsrail silahlı kuvvetleriyle koordinasyon halinde hareket ederek bölgede istikrarın korunmasına katkı sunduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, barış gücüne yönelik her türlü saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına aykırı olduğu ve personelin güvenliğini tehlikeye attığı uyarısı yapıldı.

Öte yandan, İsrail güçleri ile UNIFIL bünyesindeki İspanyol askerleri arasında yaşanan benzer gerilimlerin son aylarda tekrarlandığına dikkat çekildi. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Kasım 2025’te yaptığı bir değerlendirmede, İsrail tarafından bir İspanyol mevziisine ağır silahlarla ateş açıldığını ve bu olayda iki askerin yaralandığını kamuoyuna duyurmuştu.