İspanya’dan Lübnan çıkışı: Barış gücü personelinin güvenliği kırmızı çizgimiz

Lübnan'ın güneyindeki gerilim hattında görev yapan barış gücü unsurlarından birinin hayatını kaybetmesi, diplomatik arenada büyük bir infial yarattı. Başbakan Sanchez, yaşanan bu acı olayın ardından yaptığı değerlendirmede, bölgedeki kontrolsüz şiddetin derhal durdurulması gerektiğini ifade etti. Barış gücü personelinin görevini yaparken hedef alınmasının savaş hukukuna aykırı olduğunun altını çizen Sanchez, sorumluların belirlenmesi için kapsamlı bir inceleme yapılmasının şart olduğunu dile getirdi.

“Barış gücü personelinin güvenliği kırmızı çizgimiz”

İspanya'nın Lübnan'daki misyona en büyük katkıyı sağlayan ülkelerin başında geldiğini hatırlatan Sanchez, barış gücü personelinin güvenliğini Madrid yönetimi için net bir kırmızı çizgi olarak ilan etti. Kendi birliklerinin ve diğer tüm ülkelerin askerlerinin can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Sanchez, bu güvenliğin ihlal edilmesinin uluslararası toplum tarafından karşılıksız bırakılmaması gerektiğini belirtti. Diplomatik kanalların açık tutulmasının, bu hassas dengeleri koruyacak tek yol olduğuna inanılıyor.

Sanchez, bölgedeki çatışmaların genişleyerek yeni insani dramlara yol açmaması konusunda uluslararası toplumu bir kez daha uyardı. Lübnan’daki yıkımın geri dönülemez bir noktaya gelmemesi gerektiğini savunan İspanya Başbakanı, barışın tesisi için taraflara itidal çağrısında bulundu. Barış gücü askerlerinin korunmasının küresel bir sorumluluk olduğunu söyleyen Sanchez, İspanya’nın barış ve hukuk savunuculuğunda taviz vermeyeceğini bir kez daha mühürledi.