İspanya'dan Rusya kararı: 5 yıl sonra ilk kez yaşandı

İspanya'nın ulusal gaz şebeke operatörü Enagas tarafından açıklanan veriler, ülkenin Eylül ayında Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik etmediğini gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte İspanya, beş yıllık bir aranın ardından ilk kez tam bir takvim ayını Rus LNG ithalatı yapmadan tamamladı. Ülkede Rusya'dan LNG alımının gerçekleşmediği son dönem Eylül 2021 olarak kaydedilmişti.

Avrupa Birliği'nin 2027 hedefleri adım adım uygulanıyor

Moskova'nın 2022 yılında Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını kademeli olarak azaltma kararı almıştı. Blok genelinde varılan mutabakat uyarınca, 1 Ocak 2027 itibarıyla tüm Rus LNG ithalatının tamamen durdurulması ve 2027 sonuna kadar gaz alımlarının tamamen sonlandırılması hedefleniyor. İspanya'nın Eylül ayındaki sıfır ithalat verisi, AB'nin koyduğu bu takvimle uyumlu bir seyir izlendiğini gösteriyor.

Avrupa'nın ana giriş kapısında ithalat dalgalandı

Gelişmiş altyapısı ve bünyesinde barındırdığı çok sayıda yeniden gazlaştırma terminali sayesinde İspanya, Rus gazının Avrupa pazarına girişi açısından en kritik merkezlerden biri konumunda bulunuyor. Ülkenin Rusya'dan gerçekleştirdiği aylık LNG ithalatı 2026 yılı boyunca dalgalı bir grafik sergilerken, Temmuz ve Ağustos aylarındaki belirgin düşüşlerin ardından Eylül'de tamamen sıfırlandı. Buna rağmen Rus gazı, yıl geneli toplamında İspanya'nın gaz ithalatının yaklaşık yüzde 15'lik kısmını oluşturmaya devam ediyor.