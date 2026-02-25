İspanya’dan Ukrayna’ya ‘stratejik taahhüt’ mesajı: Desteğimiz üç ana sütun üzerinde yükselecek

İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna ordusunun savunma kabiliyetlerini sahadaki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda modernize etmek amacıyla sağlanan yardımların kapsamının genişletileceğini vurguladı. Bu çerçevede; modern teçhizat sevkiyatı, mühimmat tedariki ve Ukrayna askeri personelinin eğitimi gibi kritik lojistik desteklerin, cephedeki gelişmelere göre güncellenerek devam edeceği açıklandı. Sanchez, Madrid’in savunma sanayii ve lojistik imkanlarını Kiev’in meşru müdafaa hakkı için seferber etmeye devam edeceğinin altını çizdi.

İnsani koridor ve altyapı onarımı

Savaşın yarattığı yıkıcı etkileri hafifletmek adına "insani ve ekonomik bir koridor" inşa etme kararlılığında olduklarını ifade eden Sanchez, sivil halka yönelik yardımların önceliğini koruduğunu belirtti. Açıklamada; sağlık hizmetlerinin sunumu, savaşta zarar gören kritik altyapıların ivedilikle onarılması ve yerinden edilmiş mültecilere yönelik sosyal destek programlarının İspanya tarafından finanse edilmeye devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna’nın Avrupa geleceğine dair stratejik bir perspektif sunan Sanchez, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda attığı reform adımlarına tam destek verdiklerini dile getirdi. Bu sürecin hızlandırılması ve Avrupa başkentlerinde tam bir mutabakat sağlanması için Madrid’in tüm diplomatik nüfuzunu kullanacağını belirten Başbakan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği yeniden tesis edilene dek uluslararası platformlarda Kiev’in en güçlü savunucularından biri olmayı sürdüreceklerini kaydetti.