İspanya'nın Bask ve Navarra özerk bölgelerinde asgari ücrette artış talebiyle genel greve gidildi



Bask ve Navarra bölgesindeki iki büyük işçi sendikası ELA ve LAB'ın aldığı genel grev kararına bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

İşçi sendikaları genel greve katılımın eğitimde yüzde 80, kamu sektöründe yüzde 60 ve hizmet sektöründe yüzde 65 düzeyinde olduğunu iddia ederken, Bask özerk hükümeti ise katılımı eğitimde yüzde 46, kamu personelinde ise yüzde 16,82 olarak açıkladı.

İspanya'da yürürlükte olan ve ülke genelinde yılda iki kez çift maaşın da verildiği asgari ücretten ayrı ve daha yüksek bir asgari ücret talep eden sendikalar, mevcut durumda 1221 avro olan asgari ücretin Bask ve Navarra bölgelerinde 1500 avroya çıkartılmasını istedi.

Bilbao, San Sebastian, Vitoria ve Pamplona gibi büyük kentlerde etkili olan grev dolayısıyla düzenlenen gösterilerde bazı iş yerlerine zarar verildiği görüldü.