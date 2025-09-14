  1. Ekonomim
  İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama! Ölü ve çok sayıda yaralı var!
İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama! Ölü ve çok sayıda yaralı var!

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de patlama! Ölü ve çok sayıda yaralı var!
İspanya’nın başkenti Madrid’in güneyinde bulunan Vallecas semtindeki bir kafede patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. Acil servis ekipleri, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yerel televizyon kanalı TeleMadrid'e göre patlama cumartesi saat 15.00 sularında Madrid'in güneyindeki bir barda meydana geldi. Acil servis ekipleri, yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğunu bildirdi. 

Polis soruşturma başlattı

İtfaiye ekipleri patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirirken, polis olayın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

