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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de denize bariyer kuruldu

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçen düzensiz göçmenleri durdurmak için deniz yüzeyine önleme bariyeri kurulduğu bildirildi. Binlerce göçmenin geçiş yapması Avrupa ülkelerini birbirine düşürmüştü.

Haber Merkezi
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de denize bariyer kuruldu
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İspanya Sivil Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre, İspanya Donanması ile ortak yürütülen proje kapsamında deniz yüzeyine yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir önleme bariyeri kurulduğu ifade edildi.