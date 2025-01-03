  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İspanya'ya 2024'ün ilk 11 ayında turist akını!
Takip Et

İspanya'ya 2024'ün ilk 11 ayında turist akını!

İspanya UIusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre, İspanya'nın 2024'ün ilk 11 ayında 88,5 milyondan fazla turisti ağırladığı, bunun bir rekor olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya'ya 2024'ün ilk 11 ayında turist akını!
Takip Et

İspanya UIusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre, 2024'te ülke tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşıldı.

İspanya'ya rekor turist akını

Ülkeye 1 Ocak-30 Kasım tarihlerinde gelen turist sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,7 artışla 88,5 milyonu aştığını duyuran INE, turist harcamalarının da yüzde 16,7'lik bir artışla yeni bir rekor kırılarak 118 milyar 693 milyon Euro'ya ulaşıldığını kaydetti.

İspanya'ya en fazla gelen ve en çok harcama yapan turistler İngilizler oldu

INE verilerine göre, 2024'ün ilk 11 ayında İspanya'ya en fazla gelen ve en çok harcama yapan turistler İngilizler oldu.

Geçen yıl İspanya'yı 17,5 milyon İngiliz, 12,2 milyon Fransız, 11,3 milyon Alman, 5 milyon İtalyan ziyaret ederken, kuzey Avrupa ülkelerinden 4,7 milyon, Hollandalı 4,5 milyon ve Amerikalı 4 milyon turist geldi.

Ülkenin, 2024'ü 91 milyon turist sayısı ve 125 milyar Euro turizm geliriyle kapatması bekleniyor.

Altını, dövizi, borsayı solladı, yıllık getirileri %90’ı aştı! İşte 2024'ün en karlı yatırım aracıAltını, dövizi, borsayı solladı, yıllık getirileri %90’ı aştı! İşte 2024'ün en karlı yatırım aracıEkonomi
Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntülerSuriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntülerGündem
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktıAfganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktıDünya

 

 

 

Dünya
Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Yetkililerden "evden çıkmayın" uyarısı!
Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Yetkililerden "evden çıkmayın" uyarısı!
İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin savunma yasası küresel gerilimi zirveye çıkarıyor
ABD’nin savunma yasası küresel gerilimi zirveye çıkarıyor
Trump: ABD'de ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor
Trump: ABD'de ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor
BM: Esad rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü
BM: Esad rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı