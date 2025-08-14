İspanyol medyası: Türkiye’nin KAAN savaş uçağı, F-35’e stratejik alternatif olabilir

İspanyol medyası, F-35 tedarik planlarının durdurulmasının ardından Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın 5. nesil uçak ihtiyacına alternatif olabileceğini yazdı.

Geçtiğimiz hafta İspanya hükümeti, ABD merkezli Lockheed Martin’in ürettiği F-35 savaş uçaklarını satın alma planlarını durdurma kararı aldı.

2023 bütçesinde bu alım için ayrılan 6,25 milyar avroluk yatırımın kullanılmayacak olmasını değerlendiren İspanyol basını, yeni savaş uçakları için Türkiye’nin yerli üretimini öne çıkardı.

KAAN Uçağı, F-35’e alternatif

İspanyol basınında çıkan habere göre Türkiye’nin geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN, İspanya için ABD yapımı F-35’e alternatif olabilecek stratejik bir seçenek olarak değerlendirilmeye başlandı.

İspanya merkezli ‘Defensa y Seguridad’ta Roberto Escámez imzalı çıkan haberde Türkiye'nin iddialı 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın sadece bir uçak değil, aynı zamanda tam teknolojik özerkliğe ulaşma ve Türk havacılık ve uzay sanayisini küresel bir güç olarak pekiştirme yolunda ulusal bir stratejik ürün olduğuna vurgu yapıldı.

KAAN'ın ağ tabanlı, çok amaçlı ve gizli bir savaş uçağı olduğu belirtilen haberde, özellikleri ve beklenen teknolojileri, onu dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında rekabet edebilecek konuma getirdiği yazıldı.

KAAN'ın teknik özelliklerine de değindi

TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN'ın teknik özelliklerine de değinen İspanyol gazetesi, düşük radar izi, gelişmiş sensör füzyonu, yerli motor geliştirme planı, insansız hava araçlarıyla ağ merkezli görev yapabilme yeteneği ve modern aviyonik sistemleriyle öne çıktığını ifade etti.

KAAN'ın Türk havacılık ve savunma sanayisinin yükselişinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Defensa y Seguridad, "Bu büyüme tesadüfi değil, stratejik yatırımların ve öz yeterliliğe odaklanmanın bir sonucudur. TAI , ASELSAN ve Roketsan gibi şirketler bu stratejinin temel taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Hürjet eğitim uçağı projesi verimli bir iş birliğinin örneği oldu

Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayi alanında yapılan işbirliğine de değinen gazete şöyle dedi:

"İspanya ve Türkiye arasındaki savunma ilişkileri son yıllarda güçlendi ve Hürjet eğitim uçağı projesi verimli bir iş birliğinin örneği oldu. Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonunu kapsayan bu iş birliği, karmaşık havacılık projelerinde ortak iş birliği potansiyelini ortaya koyuyor ve gelecekteki girişimler için bir model teşkil edebilir. Bu bağlamda, özellikle mevcut zorluklar göz önüne alındığında, İspanya'nın KAAN programına olası katılımı, İspanyol Hava Kuvvetleri ve Donanmasının geleceği için stratejik bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır"

"KAAN'ı gelecekteki bir İspanyol CATOBAR uçak gemisi için oldukça cazip bir seçenek olabilir"

Türkiye'de ilerleyen teknoloji ile KAAN'ın deniz uçaklarına iniş-kalkış yapacak versiyonunun da geliştirilmesinin çok gerçekçi bir senaryo olduğunu belirten İspanyol gazetesi, "KAAN'ı gelecekteki bir İspanyol CATOBAR uçak gemisi için oldukça cazip bir seçenek olabilir. KAAN'ın donanma versiyonunun ortaklaşa geliştirilmesi, İspanya ve Türkiye'nin Ar-Ge maliyetlerini paylaşmasına ve uçağın Donanma'nın özel gereksinimlerini karşılamasını sağlayacaktır." denildi.