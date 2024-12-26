  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İspanyol Mundo gazetesi Elon Musk'u 21. yüzyılın ‘Julius Caesar'ı’ seçti
Takip Et

İspanyol Mundo gazetesi Elon Musk'u 21. yüzyılın ‘Julius Caesar'ı’ seçti

İspanyol ‘El Mundo’ gazetesi, ABD’li milyarder Elon Musk'u yılın adamı ve 21. yüzyılın "Julius Caesar'ı" seçti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanyol Mundo gazetesi Elon Musk'u 21. yüzyılın ‘Julius Caesar'ı’ seçti
Takip Et

İspanyol Mundo gazetesi, Elon Musk'u yılın adamı seçti. Gazete Musk’ı 21. yüzyılın "Julius Caesar'ı" olduğunu duyurdu.

El Mundo, Elon Musk’ın dünya üzerinde gelmiş geçmiş en zengin adamı olduğunu belirterek Musk hakkında “Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanının 'sağ kolu'dur” dedi.

 Musk’ın politik görevine 'yeni bir deney' yorumu yaptı

Gazete, Musk’ın politik görevine ilişkin ‘Sezarizm’ kelimesini kullandı. El Mundo, “Bu, tamamen yeni bir deneyi bünyesinde barındırıyor: Şirketlerin devletleri politikacılarla 'ortak yönetmeye' çağrıldığı 21. yüzyıl Sezarizmi” yorumunda bulundu.

Amerika'nın en büyük iki egosu: Trump ve Musk

Gazete, Julius Caesar, zamanının en zengin adamı olarak Galya'dan Roma'ya geldiğini ve ona kitlelerin desteğini ve elitlerin küçümsemesini sağlayan popülist bir diktatörlük kurmak için katılaşmış Cumhuriyet'e son verdiğini ve sonunda da onu öldürdüğünü yazdı. Gaztete, Musk’ın Güney Afrika'da doğduğu için başkan olamayacağını yazdı. Musk ve Trump’ı Amerika'nın en büyük iki egosu olarak tanımlayan gazete, bu ikili eğer ayakta kalırsa, ülkenin kalıcı dönüşümünün gerçekleşebileceğini yazdı.

"Trump ve Musk arasındaki dostluk endişelendiriyor"

Trump ve Musk arasındaki dostluğun tıpkı Roma senatör aristokrasisinin Sezar'ın gelişinden endişe duyması gibi, Amerikan Cumhuriyeti'nin eski savunucularının da endişe duyduğu bir dostluk olduğunu vurguladı.

Elon Musk Fed’i hedef aldı! Bu kez personel sayısını eleştirdiElon Musk Fed’i hedef aldı! Bu kez personel sayısını eleştirdiKüresel Ekonomi
2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleri2024 onlar için pek de iyi geçmedi: İşte bu yılın en çok kaybeden milyarderleriYaşam
ABD’nin en zengin milyarderleri kazançlarını katladı! İşte listedeki isimler ve servet artışlarıABD’nin en zengin milyarderleri kazançlarını katladı! İşte listedeki isimler ve servet artışlarıEkonomi
Dünya
BM: 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı
BM: 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı
İsrail, Gazze Şeridi'nde iki eve saldırdı, ikisi çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, Gazze Şeridi'nde iki eve saldırdı, ikisi çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti
Alibaba'dan 4 milyar dolarlık anlaşma
Alibaba'dan 4 milyar dolarlık anlaşma
İddia: Esma Esad lösemi hastası: Yaşama şansı yüzde 50
İddia: Esma Esad lösemi hastası: Yaşama şansı yüzde 50
LNG ihracatının, Trump yönetiminde hız kazanması bekleniyor
LNG ihracatının, Trump yönetiminde hız kazanması bekleniyor
Japan Airlines sistemleri siber saldırının ardından normale döndü
Japan Airlines sistemleri siber saldırının ardından normale döndü