İspanyol Mundo gazetesi Elon Musk'u 21. yüzyılın ‘Julius Caesar'ı’ seçti

İspanyol Mundo gazetesi, Elon Musk'u yılın adamı seçti. Gazete Musk’ı 21. yüzyılın "Julius Caesar'ı" olduğunu duyurdu.

El Mundo, Elon Musk’ın dünya üzerinde gelmiş geçmiş en zengin adamı olduğunu belirterek Musk hakkında “Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanının 'sağ kolu'dur” dedi.

Musk’ın politik görevine 'yeni bir deney' yorumu yaptı

Gazete, Musk’ın politik görevine ilişkin ‘Sezarizm’ kelimesini kullandı. El Mundo, “Bu, tamamen yeni bir deneyi bünyesinde barındırıyor: Şirketlerin devletleri politikacılarla 'ortak yönetmeye' çağrıldığı 21. yüzyıl Sezarizmi” yorumunda bulundu.

Amerika'nın en büyük iki egosu: Trump ve Musk

Gazete, Julius Caesar, zamanının en zengin adamı olarak Galya'dan Roma'ya geldiğini ve ona kitlelerin desteğini ve elitlerin küçümsemesini sağlayan popülist bir diktatörlük kurmak için katılaşmış Cumhuriyet'e son verdiğini ve sonunda da onu öldürdüğünü yazdı. Gaztete, Musk’ın Güney Afrika'da doğduğu için başkan olamayacağını yazdı. Musk ve Trump’ı Amerika'nın en büyük iki egosu olarak tanımlayan gazete, bu ikili eğer ayakta kalırsa, ülkenin kalıcı dönüşümünün gerçekleşebileceğini yazdı.

"Trump ve Musk arasındaki dostluk endişelendiriyor"

Trump ve Musk arasındaki dostluğun tıpkı Roma senatör aristokrasisinin Sezar'ın gelişinden endişe duyması gibi, Amerikan Cumhuriyeti'nin eski savunucularının da endişe duyduğu bir dostluk olduğunu vurguladı.