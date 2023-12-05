İspanyol şirket 5 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

İspanya'da "ERE" olarak adlandırılan ve zarar etmeye başlayan şirketlerin yasal olarak işçi çıkartmasına imkan tanıyan mevzuatı kullanan Telefonica, sendikalarla konuya ilişkin müzakerelere başladı.

Telefonica ile ilk görüşmesini gerçekleştiren sendikalardan basına yapılan açıklamada, şirketin bünyesinde olan ve yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan Telefonica Moviles, Telefonica Soluciones ve Telefonica Espana'dan 5 bin 124 kişinin 2026'ya kadar işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

ERE'nin şirkette 15 yıldan fazla çalışan ve 1968 öncesi doğumluları kapsayacağı ifade edildi.

Öte yandan, İspanya İşveren Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Antonio Garamendi, Telefonica'da toplu işten çıkarma kararı için "Şirketlerin önlerini görüp yollarına devam edebilmeleri için bu tip şeyler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Telefonica, 2011 yılında da ERE açıklamış, 6 bine yakın çalışanını işten çıkarmıştı.