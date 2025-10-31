İsrai'in Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, güneydeki Han Yunus kenti, İsrail ordusunun bombardımanlarıyla sarsılırken, Gazze kenti de sahil kesiminden İsrail hücumbotlarından açılan ateşlerle, saldırılara maruz kaldı.

Biri daha önceki bir saldırıda olmak üzere, Han Yunus kentinde İsrail saldırıları nedeniyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentindeki Cella Caddesi'nde de İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin beldesine saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, bir grup gaspçı İsraillinin Ramallah kentine bağlı Deyr Dibvan'a saldırdığı belirtildi.

Kasaba sakinlerinin cuma namazında olduğu sırada beldeye saldıran gaspçı İsraillilerin Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdiği ifade edildi.

Gaspçı İsraillilerin beldedeki bir caminin camlarını kırarak hasar verdiği kaydedildi.

Beldedeki Filistinliler ile gaspçı İsrailliler arasında arbede yaşandığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen 250'den fazla yasa dışı yerleşim yeri bulunuyor.

Gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde 500 binden fazla gaspçı İsrailli kalıyor.

Gaspçı İsrailliler, sık sık Batı Şeria'da Filistin beldeleri ve köylerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, kendi topraklarında işgalin boyunduruğu altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor.

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 30 Filistinlinin daha cenazesini teslim etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail tarafından ICRC aracılığıyla teslim edilen 30 Filistinlinin cenazesi teslim alındı. Teslim alınan şehit cenazelerinin toplam sayısı 225’e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin muayene, dokümantasyon ve ailelere teslim süreçlerinin tamamlanması için onaylı tıbbi prosedür ve protokollere uygun şekilde cenazelerle ilgilendiğini aktardı.

Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada da söz konusu cenazelerin hastaneye getirildiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamalarda İsrail’den teslim alınan cenazelerde darp izleri, ellerin kelepçelenmesi, gözlerin bağlanması ve yüz hatlarının tanınmaz hale gelmesi gibi işkence izlerinin bulunduğunu ancak isimlerinin yer almadığı aktarılmıştı.

Filistinli aileler, İsrail'den isimsiz gelen naaşların, kaybolmadan önce üzerlerinde bulunan kimlik izlerine veya kıyafetlerine bakarak teşhis ediyor. Bu durum, İsrail ablukası ve Gazze'deki laboratuvarların tahrip edilmesi nedeniyle adli tıp ekipmanı eksikliğinden kaynaklanıyor.

Yeni gelen naaşlarla ilgili olarak hastane, cenazelerin isimlerini taşıyıp taşımadığını veya işkence izleri taşıyıp taşımadığını henüz açıklamadı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.