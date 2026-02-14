İsrai'in Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda 2 Filistinli yaralandı

İsrail, Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giden ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk ve biri yaşlı 2 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Han Yunus’un doğusunda yoğun ve rastgele ateş açtığını, ardından bölgede çok sayıda konutun bulunduğu alanda geniş çaplı bir patlatma (yıkım) gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail askerlerinin Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusu ile Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde de ateş açtığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının da güneydeki Refah kenti ile Gazze kentinin doğusuna yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği yüzlerce ihlal sonucu en az 591 kişi hayatını kaybetti, 1578 kişi yaralandı.

İsrail, Batı Şeria’da Fetih'in ofisini patlattı

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus’un doğusundaki Balata Mülteci Kampı’nda bulunan Fetih ofisine baskın düzenlediğini, binaya patlayıcı yerleştirdikten sonra bölgeden çekilerek bombayı infilak ettirdiğini belirtti.

Patlama sonucu ofiste yangın çıktığını ve ciddi yıkım oluştuğunu aktaran kaynaklar, İsrail güçlerinin, ofisin çevresinde yaşayan Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladığını ifade etti.

Fetih'ten patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusunun Ramallah, Cenin ve Beytüllahim illerine bağlı çeşitli köy ve beldelere de baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail, Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı soykırıma varan saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria’daki saldırılarını da yoğunlaştırdı. Bu kapsamda öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin artırılması gibi uygulamalar sürüyor. Filistinliler, söz konusu adımların Batı Şeria’nın resmen ilhakına zemin hazırladığını belirtiyor.

Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da düzenlenen saldırılarda en az 1112 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bin kişi gözaltına alındı.