İsrail 10 gün süren saldırının ardından Cenin ve kampından büyük yıkım bırakarak çekildi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri, onlarca kişinin şehit edilmesi ve yaralanmasına yol açan saldırılarının ardından, 10 gün boyunca şiddetli ve aralıksız saldırdığı Cenin kenti ve kampından, geride büyük yıkım bırakarak çekildi.

Cenin halkı, daha önce birçok kez olduğu gibi İsrail güçlerinin geri çekilip çevredeki askeri kontrol noktalarına mevzilendikten sonra kente ve kampa yeniden saldırmak için geri döneceklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.

İsrail ordusu Cenin kentindeki ana yollar, mülteci kampı ve kentin doğusundaki mahallede altyapıda büyük tahribat yaptı. İsrail iş makinelerinin söz konusu bölgede yürüttükleri kazı ve tahribat sonucu su, elektrik ve iletişim hatları kesildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Cenin kentinin ardından Tulkerim kentinden ve kampından da geri çekildi. İsrail ordusunun çekilmesiyle kentin alt yapısında ve binalarındaki büyük yıkım gözler önüne serildi.

İsrail ordusu Cenin'de yaklaşık 25 kilometre yolu yok etti

Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlk hasar tespitine göre, işgal güçlerinin kentteki operasyonları sırasında Cenin kenti ve kampında 25 kilometreden fazla cadde ve mahalleyi tamamen tahrip ettiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Yıkımın su, elektrik ve kanalizasyon ağları dahil olmak üzere altyapıya zarar verdiği aktarılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, ortak kurumlarla işbirliği yaparak onarım çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kentin ve kampın aldığı hasarı tahmin etmek şu anda zor, bunun için zamana ihtiyaç var." denildi.

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile fanatik Yahudilerin saldırısı sonucu 7 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki El-Celeme askeri kontrol noktasında şiddetli bir şekilde darbettiği 5 Filistinliye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, darbedilen Filistinlilerin vücutlarında morluklar ve yaralanmalar oluştuğu kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, Kuzey Ağvar'ın Aruf beldesinde Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda belde halkından iki Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da bir aracı ateşe verdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli yerleşimciler, Ramallah'a bağlı Ebu Felah beldesinde Muhammed Cemil Şuman isimli Filistinli vatandaşın aracını ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

Filistinliler aleyhinde sloganlar atan İsrailliler, beldedeki bir evin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.