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İsrail, 11 gün sonra Batı Şeria'daki Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı'ndan 11 gün sonra çekildi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, 11 gün sonra Batı Şeria'daki Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi
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Görgü tanıklarının aktardığına göre, 11 gün süren baskın ve hareket özgürlüğünün ardından İsrail askerleri, Faria Mülteci Kampı'nda kontrolü altındaki tüm bölgelerden çıktı.

İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı'ndan ayrılırken altyapıda ve Filistinlilerin evlerinde büyük yıkım ve tahribat bıraktı.

İsrail'in Tulkerim ve Cenin'e saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ve Cenin kentlerindeki saldırıları ise devam ediyor.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

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