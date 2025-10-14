  1. Ekonomim
  İsrail, 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı
İsrail, 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı

İsrail, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı.

İsrail, 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı
Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, 13 Ürdünlü esirin fotoğrafını yayımlayarak "Esirler, Gazze’ye ve Filistin direnişine teşekkürlerini iletti." ifadelerini paylaştı.

Serbest bırakılanların, anlaşma kapsamında özgürlüğüne kavuşan toplam 1968 kişi arasında yer aldığı bildirildi.

Ofisin Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ürdünlü esirler, Tufan el-Ahrar (Özgürlerin Tufanı) esir takası kapsamında serbest bırakılmalarının ardından minnettarlıklarını dile getirdi. Gazze’nin, özgürlük ve ümmetin onurunun kapısı olmaya devam ettiğini vurguladılar."

