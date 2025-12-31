İsrail, 2025'te bölgeyi istikrarsızlaştıran çok sayıda suikast düzenledi

Dünyada bu yıl İsrail'in düzenlediği suikastlarda hayatını kaybeden önemli isimler arasında, Hamas'ın Filistin Yasama Meclisi üyesi ve hareketin yöneticilerinden Muhammed Ferac el-Gul ve Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai de yer aldı.

İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer hayatını kaybetti.

Hacızade'nin hedef alındığı saldırıda Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Agacaferi adlı üst düzey askeri yetkililer de öldürüldü.

Aynı gün Tahran'daki saldırılarda İran Silahlı Kuvvetleri içinde savaş sırasında ortak askeri operasyonları planlamak ve koordine etmekle görevli en üst düzey askeri karargah olarak bilinen Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşid yaşamını yitirdi.

İsrail'in 15 Haziran'daki saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Tuğgeneral Muhammed Kazımi ile yardımcısı Hasan Muhakkik, 16 Haziran'da Tahran'daki saldırılarında ise Reşid'in yerine Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadmani öldürüldü.

Kum kentinde 21 Haziran'daki saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Filistin'den sorumlu Komutanı Tuğgeneral Muhammed Said İzedi hayatını kaybetti.

Saldırılarda İranlı bilim insanları da hedef alındı. 13 Haziran'da sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlenen saldırılarda eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi, Tahran İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi, Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Ekber Motlabizade adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

İran'ın çeşitli kentlerine 14 Haziran'da düzenlenen İsrail saldırılarında ise Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim insanı öldü. Saldırıların son günü 24 Haziran'da da 13 Haziran'da Tahran'daki suikasttan sağ kurtulan Muhammed Rıza Sadıki Sabir adlı bilim insanı ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde baba evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın siyasi büro üyesi İsmail Berhum, 24 Mart'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Hasan Ahmed Ferhat Ebu Yasir, kızı Canan Ferhat ve oğlu Hamza Ferhat, 4 Nisan'da İsrail'in Lübnan'ın Sayda kentindeki evine düzenlediği suikast sonucu öldü.

Hamas'ın Filistin Yasama Meclisi üyesi ve hareketin yöneticilerinden Muhammed Ferac el-Gul, 15 Temmuz'da, Gazze'de İsrail tarafından düzenlenen suikastta hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Polis Merkezi Müdürü Albay Ömer Said Akl, İsrail tarafından 19 Temmuz'da düzenlenen suikastta öldü.

İsrail ordusunun, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast girişiminde, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin Ofis Müdürü Cihad Lebed ile Hayye'nin oğlu Hemmam el-Hayye'nin de aralarında olduğu bazı kişiler yaşamını yitirdi.

Kassam Tugayları komutanlarından Raid Saad (Ebu Muaz), İsrail'in 13 Aralık'ta ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında öldü.

Kassam Tugayları, 29 Aralık'ta, 30 Ocak 2024'te hayatını kaybeden Başkomutan Muhammed Dayf'ın ardından görevi devralan Muhammed Sinvar ile askeri sözcü Ebu Ubeyde'nin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hizbullah, 23 Kasım'da İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin öldüğünü duyurdu.