İsrail, 23 Eylül’den bu yana Lübnan’daki 13 cami ve kiliseye saldırı düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA ve yerel medyaya göre İsrail, uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen 23 Eylül’den bu yana Lübnan’daki cami ve kiliselere 13 saldırı gerçekleştirdi.

Lübnanlı aktivistler, İsrail ordusunun, pazartesi günü, Güney vilayetine bağlı Sur kentindeki Yarin, Mervahin, Dahira ve Um et-Tut beldelerinde binaları patlayıcılarla havaya uçurduğunu belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birinde, İsrail’in Um et-Tut köyündeki bir camiyi patlattığı anlar da kameralara yansıdı.

İsrail, Lübnan’daki 13 cami ve kiliseye saldırı düzenledi

İsrail, tamamı Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerinde olmak üzere 13 kez cami ve kiliselere yönelik bombardıman gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçaklarının 23 Eylül’de Güney iline bağlı Cizzin ilçesine saldırısında Mar Marun Kilisesi zarar gördü.

İsrail sınırındaki Nebatıye ilinin Bint Cubeyl ilçesinde 4 Ekim’de bir cami, içerisinde Hizbullah üyeleri bulunduğu ve karargah olarak kullanıldığı gerekçesiyle hedef alındı.

Bint Cubeyl’de 6 Ekim’de bir cami, patlatılarak yıkıldı. Bir gün sonrasında aynı ilçenin Kefer Dunin beldesinde bir cami savaş uçaklarınca yerle bir edildi.

İsrail savaş uçakları, 9 Ekim’de Sur kentinin Derdeğıyye beldesindeki bir kiliseyi hedef aldı.

Sur kentindeki Tıyr Deba kasabasında 11 Ekim’deki İsrail saldırısında bir cami tahrip edildi.

Nebatıye ilinin Kefer Tebnit beldesinde bir cami, 13 Ekim’deki saldırıda tamamen yıkıldı.

Sur kentindeki Kantara Belde Camisi, 14 Ekim’deki hava saldırılarında tamamen yıkıldı. Aynı kentte 18 Ekim’de yaşanan saldırıda Sekaleyn Camisi yıkılırken başka bir cami de hasar gördü.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de, Sur kentindeki Dahira beldesinde yer alan Resul-i Ekrem Camii'ni patlayıcılarla tamamen yıktı. Sosyal medyadaki görüntülerde, İsrail askerlerinin camiyi patlayıcılarla yıkarken şarkı söylediği, alaycı konuşmalar yaptığı kameralara yansıdı.

Son olarak İsrail savaş uçakları 28 Ekim’de, Sur kentine bağlı Buyut Seyyad beldesinde bir camiye saldırı düzenledi.