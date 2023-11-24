İsrail 39 Filistinli mahkumu, Hamas 13 İsrailli esiri serbest bıraktı

İsrail'le Hamas arasında dört günlük geçici ateşkesin devreye girmesinin ardından, tutuklu ve rehin takası gerçekleştirildi.

İsrail, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli mahkumu, İsrail’deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkararak, geçici olarak Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakletti. Ardından 39 mahkum, Türkiye saati ile 17:40 sıralarında serbest bırakıldı.

Hamas ise İsrail'in 39 kişiyi serbest bırakmasının ardınan, 7 Ekim'de rehin aldığı 13 İsrail vatandaşını Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Böylece ateşkesin ön koşulu gerçekleştirilmiş oldu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistinli Esirler ve Eski Mahkumlar Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan 24 kadın ve 15 çocuğun ismi açıklandı.

Paylaşılan listedeki Filistinli esirlerin isimleri ve yaşadıkları bölgeler şöyle:



Çocuklar:

Yusuf Ata / Ramallah, Kusay Ahmed / Beytüllahim, Cibril Gassan Cibril / Kalkilya, Muhammed Ebu Receb / El Halil, Ahmed Ebu Nuaym / Ramallah, Bera Rabai / El Halil, İbban Hammad / Kalkilya, Mutez Ebu Aram / El Halil, İyad Hatib / Doğu Kudüs, Leys Osman / Ramallah, Muhammed Derviş / Ramallah, Cemal Berahime / Eriha, Cemal Ebu Hamdan / Nablus, Muhammed Turabi / Nablus, Abdurrahman Rızk / Doğu Kudüs

Kadınlar:

Revvan Ebu Matar / Ramallah. Merih Bekir / Doğu Kudüs, Melek Süleyman / Doğu Kudüs, Amani Haşim / Doğu Kudüs, Nihayet Savvan / Doğu Kudüs, Feyruz el-Bev / Doğu Kudüs, Tahrir Ebu Seriyye / Nablus, Filistin Necm / Nablus, Vela Tanca / Tulkerim, Meryem Arafat / Nablus, Esil et-Titi / Nablus, Ezhar Assaf / Doğu Kudüs, Ragad el-Fenni / Tulkerim, Fatıma Bedir / Doğu Kudüs, Ravza Acime / Beytüllahim, Sara es-Suvise / Nablus, Fatıma Şahin / Beytüllahim, Semira el-Hirbavi / Doğu Kudüs, Semah Suf / Kalkilya, Fatıma Ebu Şellal / Nablus, Hanan e-Bergusi / Ramallah, Fatıma Amarine / Cenin, Zeyna Abdu / Doğu Kudüs, Nur et-Tahir / Nablus

Gazze'de rehin tutulan 12 Taylandlı serbest bırakıldı

Öte yandan Tayland Başbakanı Thavasin , sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'de rehin tutulan 12 Taylandlı işçinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Thavasin açıklamasında, "Güvenlik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı teyit edildi. Büyükelçilik yetkilileri, bir saat içinde onları almak üzere yolda" dedi.

Thavisin, esirlere ilişkin detayların aktarılacağı mesajını da verdi