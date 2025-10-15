  1. Ekonomim
İsrail, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla 4 İsrailli esirin cesedini teslim aldı.

İsrail: 4 esirin cesedini Kızılhaç'tan teslim aldık
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin 4 İsrailli esirin cesedini İsrail ordusuna teslim ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun teslim aldığı 4 İsrailli esirin cesedinin kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması için İsrail Ulusal Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü kaydedildi.

Kimlik doğrulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ölen esirlerin ailelerinin bilgilendirileceği aktarıldı.

Böylece Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 28 esirin cesedinden 8'ini teslim etmiş oldu.

İsrail ordusu, Hamas'ın 13 Ekim'de teslim ettiği 4 cesetten 3'ünün İsrailli, birinin ise Nepal vatandaşı Bipin Joshi'ye ait olduğunu bildirmişti.

Gazze'deki hükümet de İsrail'den Kızılhaç aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşının teslim alındığını açıklamıştı.

 

