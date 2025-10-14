İsrail, 45 Filistinli mahkumun cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

  1. Ekonomim
Katar medyasının sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İsrail, 45 Filistinli mahkumun cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi gerçekleştiriliyor. İsrailli esirlerin cenazelerini arama çalışmaları devam ederken, İsrail hapishanelerinde ölen mahkumların cenazelerin de iade edilmesi bekleniyor.

45 Filistinli mahkumun cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İsrail, 45 Filistinli mahkumun cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim etti. Haberde, cenazelere ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı aktarıldı. Cenazelerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nasır Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

İsrail ile Hamas, dün ateşkes anlaşması kapsamında esir takası yapmıştı. Hamas'ın 20 canlı esiri serbest bırakmasının ardından İsrail de bin 968 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı.

