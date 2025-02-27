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İsrail, 46 Filistinlinin serbest bırakılmasını erteledi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in esir takasının 7. turunda, 46 Filistinlinin teslimini, cenazesi alınan İsrailli esirlerin kimlik tespiti yapılana kadar ertelediğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, 46 Filistinlinin serbest bırakılmasını erteledi
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Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, İsrail makamlarının gece saatlerinde "602 Filistinliyi" serbest bıraktığını belirtti.

Serahine, "İsrail, esir takasının 7. turunda teslim aldığı 4 esirin cenazesinin kimlik teşhisleri yapılana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Filistinli esirin serbest bırakılmasını erteledi." dedi.

Hamas: 596 kişi salıverildi

Öte yandan Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi Müdürü Nahid el-Fahuri ise "İşgalci İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 7. turunda 596 Filistinliyi serbest bıraktı." bilgisini paylaştı.

Filistinli yetkili, "İşgalci İsrail, teslim aldığı dört İsrailli esirin cesetlerinin kimliklerini doğrulayana kadar 46 Filistinli esirin serbest bırakılmasını erteledi." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7. turda 642 Filistinliyi serbest bırakmasının öngörüldüğünü hatırlatan Fahuri, bunlardan 151'inin müebbet hapis cezasına çarptırılanlar, 445'inin Gazze'de alıkonulanlar, 46'sının da bugün serbest bırakılması planlanan kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı.

İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle, İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı Filistinli esirin serbest bırakılacağı açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakılmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

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