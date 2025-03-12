  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor
Takip Et

İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor

İsrail ordusu 5 bin kamikaze insansız hava aracı (İHA) satın almak için hazırlanırken, Gazze Şeridi'ne saldırılar nedeniyle uluslararası alanda getirilen silah ambargoları karşısında ihalede yerel üretim şart koşuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor
Takip Et

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı, ordunun savaş kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla 5 bin adet FPV kamikaze İHA alımı için ihale açtı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıları nedeniyle uluslararası alanda getirilen silah ambargoları karşısında ihaleyi kazanan şirketin yerel üretim hattı kurması şartını koştu.

Bakanlığı'nın 5 bin kamikaze İHA alımı için yapılacak ihaleyi geçen ay açtığı belirtilirken, şu ana kadar aralarında Xtend, Dronix ve Tehiru'nun da olduğu 25 İsrail şirketinin teklif verdiği kaydedildi.

Kamikaze İHA'lar, 10 kilometre uçuş menziline, sekiz dakika uçuş süresine ve 2,5 kilogram patlayıcı yük taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun daha önce söz konusu FVP kamikaze İHA'larını Gazze Şeridi, Lübnan ve Batı Şeria’ya düzenlediği saldırılarda kullandığına işaret edildi.

Maliyetleri birkaç yüz ila birkaç bin dolar arasında değişen görece küçük kamikaze İHA'lar el yapımı patlayıcılar taşıyabiliyor ve milyonlarca dolar değerindeki tanklara ve silah sistemlerine zarar verebiliyor.

Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağışlayacakElon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağışlayacakDünya
NASA'nın yeni teleskobu milyonlarca galaksinin haritasını çıkaracak: Uzay tekrar keşfedilecek!NASA'nın yeni teleskobu milyonlarca galaksinin haritasını çıkaracak: Uzay tekrar keşfedilecek!Teknoloji
Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlarBir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlarEkonomi
İnternet üzerinden para gönderenler dikkat! Vergi borcunuz çıkabilirİnternet üzerinden para gönderenler dikkat! Vergi borcunuz çıkabilirEkonomi

 

Dünya
Papa Franciscus’un Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu
Papa Franciscus’un Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu
Lavrov: NATO birliklerinin herhangi bir bayrak altında Ukrayna'da konuşlandırılması tehdittir
Lavrov: NATO birliklerinin herhangi bir bayrak altında Ukrayna'da konuşlandırılması tehdittir
Rusya, Kursk'ta topraklarını hızla geri aldı
Rusya, Kursk'ta topraklarını hızla geri aldı
Kremlin: Rusya, Ukrayna'nın hazır olduğu ateşkes için acele etmek istemiyor
Kremlin: Rusya, Ukrayna'nın hazır olduğu ateşkes için acele etmek istemiyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump'ın mektubu henüz ulaşmadı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump'ın mektubu henüz ulaşmadı
Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağışlayacak
Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağışlayacak