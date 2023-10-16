İsrail: 600 bin Filistinli kuzeyden güneye geçti
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.
Times of Israel'in haberine göre Hagari, Hamas'ın engelleme çabalarına rağmen 600 bin Filistinlinin Gazze'den güneye tahliye edildiğini kaydetti.
İsrail ordusunun, gelecek günler içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde hedef alacağını belirten Hagari, "Dünyayı temin ederim ki, olaylara karışmayan vatandaşlara en az zarar vererek uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizimle düşmanlarımız arasındaki fark budur." ifadelerini kullandı.
İsrail yönetimi, yakın olduğu düşünülen kara harekatı öncesinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin evlerini terk edip güneye yönelmeleri çağrılarında bulundu.