"İsrail, ABD'nin ‘Gazze'de ateşkes’ önerisini reddetti"

Washington’daki kaynaklarına atıfta bulunan Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda Tel Aviv'i ziyaret eden Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'in (Antony) Gazze’yi bombalama kampanyasını 'duraklatma' yönündeki talepleri, İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu ve İsrailli askeri liderler tarafından hemen reddedildi” diye yazdı.

Kaynaklarının İsrail’in Gazze’yi bombalamalara ara verilmesinin İsrail için kalıcı ateşkes anlamına geldiğini aktardığını dile getiren Hersh, Tel Aviv’e göre çatışmanın mevcut aşamasında Gazze'ye yönelik 'bombardımanın durdurulmasının yalnızca yeni mühimmat ve silah gerekliliği nedeniyle mümkün olduğunu' açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Hersh, İsrail ve ABD'ye göre, Gazze'nin yeraltı tünellerinde saklanan Hamas savaşçılarının, ‘jeneratörleri çalıştıracak ve oksijen sağlayacak çok az yakıtları kaldığı için’ temiz hava eksikliği nedeniyle yakında saklandıkları tünellerde boğulacaklarını düşündüklerini de ekledi.

"Tüneller ölüm tuzağına dönüşecek"

ABD’li gazeteci, ismini vermek istemeyen Washington’daki kaynaklarının İsrail’in ortaya attığı iddialarına yönelik sözlerine atıfta bulunarak, yazısını şu şekilde sürdürdü:

“Yiyecekleri bozulacak ve su kaynakları azalacak. İki yüz milden fazla tünel kaçınılmaz olarak bir ölüm tuzağına dönüşecek ve yer altındaki yaşamı yer üstündeki kadar zorlaştıracak. Hamas rehineleri serbest bırakmaya başlamalı”

Daha önce yine Substack platformundaki sayfasında Filistin- İsrail gerilimindeki detayları ifşa eden Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin, rehinelerin yalnızca Hamas hareketi tarafından değil aynı zamanda diğer Filistinli gruplar tarafından da tutuluyor olması nedeniyle karmaşık hale geldiğini yazmıştı.