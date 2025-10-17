İsrail açıkladı: Refah geçişi muhtemelen bu pazar günü açılacak

  1. Ekonomim
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın muhtemelen 19 Ekim Pazar günü açılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü’nün (ISPI) bu yıl 11'incisini Napoli kentinde düzenlediği ‘MED Akdeniz Diyalog Forumu’na katıldı.

“Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz"

İtalyan basını, Bakan Saar’ın, forum sırasında gazetecilere yaptığı açıklamaları paylaştı. Saar, Refah geçişinin muhtemelen bu pazar günü açılacağını belirterek, “Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) ve bildiğim kadarıyla Filistinlilerin kendisiyle de koordineli olarak yürütülüyor. Bu nedenle muhtemelen bu pazar günü açılacak. Umarım açılır ve bunun mümkün olması için her şey yapılır. Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması, ABD Başkanı Donald Trump planının temel unsurlarıdır ve uygulanmalıdır" İfadelerini kullandı.

