İsrail, Arap azınlıklara dava açmaya başladı

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (Adalah), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 161 İsrail vatandaşı Filistinliye dava açtığını duyurdu.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, son 3 haftada, İsrail vatandaşı Filistinlilere yapılan baskılar üzerine Adalah'a çeşitli şikayetler geldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlilerin "ülkedeki güncel gelişmelere dair fikir beyan etmesi nedeniyle çalıştıkları ya da eğitim gördükleri yerlerde soruşturma geçirdikleri" kaydedildi.

Bu kapsamda İsrail vatandaşı 161 Filistinliye sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle "cezai işlem uygulanmak üzere dava açıldığı" ifade edilirken, yasal prosedürlerin "sorguya çağırmadan tutuklamaya kadar çeşitlilik gösterdiği" aktarıldı.