  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Takip Et

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde 1 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Takip Et

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece boyunca pek çok noktaya baskın düzenledi. Baskınların adresi, Tubas, Kalkilya ve Kabatiya oldu.

1 Filistinli hayatını kaybetti

Askerler, Tubas kentinin güneyindeki Tammun kasabasında bir evi kuşatarak "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı. Askerlerin evin çevresinden çekilmesinin ardından sağlık ekipleri evin içinden parçalanmış ve kimliği tespit edilemeyen bir Filistinlinin cesedini çıkardı.

İsrail, El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail güçleri ayrıca Tubas'ın güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'na paletli buldozerler ve çok sayıda askeri devriye aracıyla baskın düzenledi. Ana cadde üzerinde konuşlanan askerler buldozerlerle caddeyi ve altyapıyı tahrip etti. Askerler kamp içindeki bazı evleri de basarak sokak aralarında gelişigüzel ateş açtı.

Kalkilya kentinde de El-Vad Caddesi ile El-Merec ve Hıllet Nevfel bölgeleri ile bazı evlere baskınlar düzenlendi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenleyen askerler, kasabanın giriş çıkışlarını kapattı, evlerde arama yaptı ve buldozerlerle altyapıyı tahrip etti.

ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devreye alındıABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devreye alındıDünya

 

 

Dünya
ABD başkanını seçiyor! Seçmen oy kullanmak için sandık başına gidiyor
ABD'li seçmenler oy kullanmak için sandık başına gidiyor
ABD seçimlerine Facebook yasağı
ABD seçimlerine Facebook yasağı
ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devreye alındı
ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devreye alındı
Ukrayna ilk kez cephede Kuzey Kore askerleriyle karşı karşıya geldiğini duyurdu
Ukrayna ilk kez cephede Kuzey Kore askerleriyle karşı karşıya geldiğini duyurdu
Trump ile Harris, seçim kampanyalarının son gününü salıncak eyaletlerde geçirdi
Trump ile Harris, seçim kampanyalarının son gününü salıncak eyaletlerde geçirdi
Harris mi Trump mı önde? Son anket sonucu açıklandı: İşte salıncak eyaletlerdeki son durum
Harris mi Trump mı önde? Son anket sonucu açıklandı: İşte salıncak eyaletlerdeki son durum