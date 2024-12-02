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İsrail askerleri, Batı Şeria'da çok sayıda zeytin ağacını söktü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde çok sayıda zeytin ağacını söktü. Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye İsrail'in bunu, bölgedeki otobanın yanından kalan arazileri ele geçirmeye zemin hazırlamak için gerçekleştirdiğini ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da çok sayıda zeytin ağacını söktü
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Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Bericiyye, Beytüllahim'in doğusundaki Minya köyünde yaklaşık 150, güneyindeki Halaya Levz bölgesinde ise onlarca zeytin ağacının söküldüğünü söyledi.

Bericiyye'den zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki

Zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösteren Bericiyye, İsrail'in bunu, bölgedeki otobanın yanından kalan arazileri ele geçirmeye zemin hazırlamak için gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bericiyye, "Ağaçlar, yerleşim projelerinin hayata geçirilmesi adına bölge sakinlerini kısıtlamak ve geçim kaynaklarından mahrum bırakmak için sökülüyor." dedi.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesini "yasa dışı" kabul ediyor; Filistinlilerin topraklarının ve evlerinin gasbedilmesinin iki devletli çözümü baltaladığı konusunda uyararak, İsrail'e bu faaliyetleri durdurması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.

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