İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bir grup çocuğa ateş açtı: 1 yaralı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Biddu beldesine baskın düzenleyerek birçok evde arama yaptı.

Baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Filistinliler ise askerlere taşlarla karşılık verdi.

Filistinli bir çocuk yaralandı

Sosyal medyada İsrail askerlerinin bir grup Filistinli çocuğu takip ettiği, ateş açarak içlerinden birini yaraladığı anlara ait görüntüler yayınlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 755 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 250 Filistinli de çeşitli şekillerde yaralandı.