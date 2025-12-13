İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin açtığı rastgele ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli genç Muhammed Sabri el-Edhem hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

Görgü tanıkları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde konuşlu İsrail askerlerinin rastgele ateş açtığını aktarıyor.

Tanıklar, aynı şekilde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde de İsrail helikopterlerinden rastgele ateş açıldığını ifade ediyor.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi’nde işgalini sürdürdüğü bölgelerde çeşitli noktalara hava saldırısı ve yoğun topçu bombardımanı düzenledi.

Özellikle Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeydoğu bölgelerini ve Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ni hedef alan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 383 Filistinli hayatını kaybetti, 1002 kişi yaralandı.