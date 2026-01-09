İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor
İsrail, ateşkes yürürlükte olmasına rağmen bu sabah Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.
Bu sabah Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda kuzeyde Gazze kenti, orta bölgede Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu kısmı ve güneyde Han Yunus’un doğu bölgeleri hedef alındı.
Görgü tanıkları, Gazze kenti Tuffah Mahallesi’nde savaş uçaklarının yoğun hareketlilik gösterdiğini, bölgede insansız hava araçlarıyla birlikte silah seslerinin duyulduğunu belirtti. Orta kesimde, Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki tarım alanlarına hava saldırıları gerçekleştirildi.
Han Yunus’un doğusunda ise hava saldırılarına topçu ateşi eşlik etti, patlama seslerinin arka arkaya geldiği ve bazı bölgelerde İsrail askeri araçlarının ara ara ateş açtığı bildirildi.