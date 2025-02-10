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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa ilindeki bir bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu.

Adraee, saldırı yapılan bölgede Hizbullah'a ait bir tünelin bulunduğunu iddia ederek, tünelden saldırı "techizatının taşındığını" savundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının Bekaa'da bulunan Kaldus-Seba'da bir bölgeyi, ez-Zekbe'de bir kurum binasını ve Sıhlet el-Ma beldesinde bir evi hedef aldığını açıkladı.

Can kaybı ve yaralı sayısına dair henüz resmi bir açıklama yok

Saldırılara dair henüz ölü veya yaralı bildirilmedi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

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