İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: Gazze’de can kaybı 68 bin 875'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 2 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin cansız bedeni ve 2 yaralının ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 241 kişinin yaşamını yitirdiği, 609 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 513 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 875'e yaralıların sayısının 170 bin 679'a ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Zeytin ağaçları yok edildi: Filistinli çiftçiler 2 yıl sonra acı gerçekle karşılaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, kendi tarım arazilerine ancak 2 yıl sonra giriş izni verilen Filistinli çiftçiler, yüzlerce zeytin ağacının söküldüğünü ve zarar gördüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Nablus vilayetinde yüzlerce zeytin ağacını söktüğü ve zarar verdiği ortaya çıktı.

Nablus vilayetine bağlı Karyut Beldesi Yerel Meclis Başkan Vekili Yusuf Sadık el-Hac Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli çiftçilere, 2 yılın ardından beldenin doğusunda yer alan arazilerine girerek zeytin toplamalarına izin verdiğini belirtti.

Muhammed, arazilerine giren çiftçilerin, yüzlerce zeytin ağacının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sökülmüş, dalları kırılmış halde görünce büyük şok yaşadığını aktardı.

Bunun bir suç olduğunu vurgulayan Muhammed, benzer durumun geçen hafta beldenin batı tarafındaki arazilerde de yaşandığına dikkati çekti.

Filistinli yetkili, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana belde sakinlerinin arazilerinin yüzde 90'ından fazlasına erişimini engellediğini ifade etti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik türlü ihlaller ve saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail ordusunun ve İsraillilerin ekim ayında Filistinliler aleyhinde 2 bin 350 saldırı düzenlendiği; bunlardan 1584'ünün İsrail ordusu, 766'sının İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedilmişti.

İsrail, Batı Şeria’da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında 356 konutluk yeni ihale açtı

İsrail İskan Bakanlığının, işgal altındaki Batı Şeria’da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında 356 konutluk yeni konutun inşası amacıyla 2 ayrı ihale açtığı bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi (Peace Now) Hareketinden yapılan açıklamada, “İskan Bakanlığı dün, Ramallah’ın güneydoğusundaki Geva Binyamin (Adem) Yahudi yerleşim biriminde yeni bir yerleşim bölgesi inşası için 2 ihale açtı.” denildi.

İlk ihale beş yerleşim kompleksine dağılmış 342 konut biriminin, ikinci ihale ise yedek askerler için ayrılmış 14 aile konutunun yapımını kapsadığı aktarılan açıklamada, 2 Kasım’da Ramallah’ın güneyindeki GivonHahadasha Yahudi yerleşim biriminde bir konut kompleksinin planlanması ve inşası için de ek bir ihalenin yayımlandığı ifade edildi.

Ağustos ayında, Maale Adumim (Kudüs’ün doğusunda) ve Ariel (Batı Şeria’nın kuzeyinde) Yahudi yerleşim birimlerinde 4 bin 30 konut biriminin inşası için ihalenin açıldığı hatırlatılan açıklamada, bu ihalelerin hayata geçirilmesi durumunda Batı Şeria’ya, Yahudiler için yaklaşık 25 bin yeni konut ekleneceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti, iktidarda olduğu her anı İsrail’in barış ve refah dolu bir geleceğini yok etmek için kullanıyor. Binlerce yeni konut inşa etmek ve Batı Şeria’ya on binlerce Yahudi yerleşimci eklemek, İsrail’in içine düştüğü çıkmazı daha da derinleştiriyor. Devam eden kan dökülmesine son vermenin tek yolu, Filistin ve İsrail’in yan yana barış içinde yaşadığı iki devletli bir çözümdür.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilmeyeceği yönündeki sözlerine işaret edilen açıklamada, “Ancak İsrail hükümeti fiilen ilhakı sahada uyguluyor ve ülkeyi bir apartheid devletine dönüştürüyor.” denildi.

Barış Şimdi Hareketinin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria’da 700 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor ve 2025'in başından bu yana bölgede 5 bin 667 konut inşası için ihale açılmış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor ve bunların iki devletli çözüm olasılığını baltaladığını vurguluyor.

BM, on yıllardır Yahudi yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunsa da bu yönde somut bir ilerleme kaydedilemedi.

İsrail hapishanesinde Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının gözaltı süresi uzatıldı

İsrail askerlerinin bir hapishanede Filistinli esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin gözaltı süresi 7 Kasım'a kadar uzatıldı.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail askerlerinin hapishanede Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırması nedeniyle baskılar sonucu görevinden istifa eden Yerushalmi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin duruşma yapıldı.

Yerushalmi, mahkemeden, "durumu nedeniyle" bugünkü duruşmaya fiziki olarak katılmak yerine Zoom üzerinden katılmayı talep etti.

Mahkeme, Yerushalmi'nin talebini değerlendirdikten sonra duruşmaya Zoom üzerinden katılmasını kabul etti.

Duruşmanın yapıldığı Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi hakimi, Yerushalmi'nin "adaleti engellemekle de suçlandığını belirterek, tutukluluğun uzatılması için yeterli delil bulunduğuna" hükmetti.

Mahkeme, Yerushalmi'nin gözaltı süresini 7 Kasım Cuma gününe kadar uzattı.

Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman hapishanesinde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı bakan ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da da gözaltına alınmıştı.