İsrail ateşkesi uzatmak için her gün 10 rehinenin bırakılmasını şart koşuyor

İsrailli askeri yetkililer, Hamas tarafından 14 İsrailli rehinenin ve 3 yabancı uyruklu kişinin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne nakledildiğini doğruladı.

Daha önce İsrail ve Hamas'ın rehine ve tutuklu listelerini üçüncü kez paylaşması, Cuma günü başlayan dört günlük kırılgan ateşkesin devam ettiği yönündeki umutları artırmıştı.

Mısır'ın devlet bilgi servisi başkanı Diaa Rashwan yaptığı açıklamada, "Ateşkes barikatlar olmadan ilerliyor" dedi ve Pazar günü aralarında iki akaryakıt kamyonu ve ikisinde yemek pişirmek için gaz bulunan 120 yardım kamyonunun Mısır'dan Gazze'ye geçtiğini ekledi .

Cumartesi günü, Hamas'ın İsrail'i anlaşmayı ihlal etmekle suçlamasının ardından ikinci bir değişimin saatlerce ertelenmesi endişeleri artırdı; bu, onlarca yılın en ölümcül İsrail-Filistin şiddetinin ve dünya çapında büyük yıkım ve yerinden edilmenin damgasını vurduğu yedi haftalık savaşta ilk önemli duraklamayı getirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve İsrail vatandaşlığı bulunan 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas daha sonra 13 İsrailli ve 3 Taylandlı ve 1 Rus esiri serbest bırakırken, İsrail 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Anlaşmaya aracılık etmede kilit rol oynayan Katar, Mısır ve ABD ateşkesin Pazartesi gününe kadar uzatılması için baskı yapıyor ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil.

İsrail, Hamas'ın günde en az 10 rehineyi serbest bırakmaya devam etmesi halinde ateşkesin uzatılabileceğini söyledi ancak Hamas'ı "ezmek" için düşmanlıkların yenileneceğine de söz verdi. Filistinli bir kaynak, 100'e kadar rehinenin serbest bırakılabileceğini söyledi.