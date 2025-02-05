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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a çağrı cihazı hediye etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a 17 Eylül 2024'te Hizbullah'a yönelik saldırılarla gündeme gelen çağrı cihazlarından hediye etti. Netanyahu ve Trump daha sonra Oval Ofis'e geçerek açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a çağrı cihazı hediye etti
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Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Trump'a bir altın bir de normal çağrı cihazı hediye etti.

Trump, Netanyahu'nun hediyesine "Büyük bir operasyondu." diye karşılık verdi.

İkili, daha sonra Oval Ofis'e geçerek açıklamalarda bulundu.

Hizbullah'a ait çağrı cihazları patlatılmıştı

İsrail, 17 Eylül 2024'te Lübnan'daki Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına önceden yerleştirilen patlayıcıları eş zamanlı olarak tetikleyerek bir saldırı düzenlemişti.

Çağrı cihazlarının patlaması sonucunda yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası hayatını kaybetmişti.

Çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansımış, bazılarının çağrı cihazlarını sinyal vermesiyle ellerine aldığı ve bu esnada infilak ettiği görülmüştü.

Lübnan'da 18 Eylül 2024'te de Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizler patlatılmış, yüzlerce Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası yaşamını yitirmişti.

İsrail saldırıları resmi olarak üstlenmemişti.

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