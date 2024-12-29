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İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle yarın prostat ameliyatı olacağı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak
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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde çarşamba günü muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edildi.

Doktor muayenesinden geçtiği çarşamba gününden bu yana Netanyahu'nun antibiyotik tedavisi gördüğü belirtilirken, başbakanın yarın prostat ameliyatı olacağı kaydedildi.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu, 75 yaşında.

Pazar akşamları yapılan haftalık kabine toplantısının ise iptal edilmeyeceği duyuruldu.

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