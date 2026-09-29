İsrail Başbakanı Netanyahu BAE'ye gizli ziyaret gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (Bae) yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye yaptığı teması resmi kanallar aracılığıyla teyit etti. Abu Dabi'de gerçekleşen üst düzey buluşmada bölgesel gelişmeler ve ikili münasebetler ele alındı.

Abu Dabi'de kritik kabul

Bae resmi haber ajansı Wam tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu 27 Eylül tarihinde ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Bae Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, konuk başbakanı karşılayarak bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

İsrail basınının iddiaları netleşti

Resmi açıklamadan önce İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, isimlerini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun sabah saatlerinde Bae'ye gittiğini duyurmuştu. İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun gün boyu Abu Dabi'de kaldığı ve Bin Zayid ile yüz yüze bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Bae makamlarının yaptığı açıklama ile söz konusu iddialar kesinlik kazanmış oldu.