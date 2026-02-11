İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı



İsrail, Gazze Barış Kurulu'na katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray yakınındaki Blair House'ta yaptığı görüşmede Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı.

Gazze Barış Kurulu'nun önümüzdeki hafta toplanması planlanırken, Netanyahu'nun toplantı için yeniden ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.