  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de ateşkes için şartlarını sıraladı!
Takip Et

İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de ateşkes için şartlarını sıraladı!

Gazze’de katliamı sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan önemli bir açıklama geldi. Netanyahu, savaşın sona ermesi için Hamas’ın silahlarını bırakması gerektiğini vurguladı. Netanyahu, Gazze Şeridi’ni kalıcı olarak elinde tutma niyetleri olmadığını, ancak savaşın sona ermesi için beş şartlarının bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de ateşkes için şartlarını sıraladı!
Takip Et

İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etme kararı büyük tepkilere yol açarken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun son açıklaması dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Netanyahu, savaşın sona ermesi için şartını dile getirerek, “Hamas silahlarını bırakırsa savaş yarın sona erebilir. Amacımız Gazze’yi işgal etmek değil, özgürleştirmek” ifadelerini kullandı. İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de ateşkes için şartlarını sıraladı! - Resim : 1

"Tamamen işgal etmeyi hedefliyoruz"

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti. İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de ateşkes için şartlarını sıraladı! - Resim : 2

Netanyahu, savaşın sona ermesi için belirlenen beş ilkeyi şu şekilde sıraladı:

Hamas’ın tamamen silahsızlandırılması.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması.

Gazze’nin askerden arındırılması.

İsrail’in üstün güvenlik kontrolü.

İsrailli olmayan, barışçıl bir sivil yönetimin oluşturulması.

Çorlu’da tekstil fabrikası ve seramik deposunda büyük yangınÇorlu’da tekstil fabrikası ve seramik deposunda büyük yangınGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajıGündem

 

Dünya
Azerbaycan ve Ermenistan neden barış anlaşması imzalamadı? Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Azerbaycan ve Ermenistan neden barış anlaşması imzalamadı?
Tokayev ile Zelenskiy, telefonda görüştü
Tokayev ile Zelenskiy, telefonda görüştü
Anket: Almanların çoğunluğu, ülkelerinin Filistin’i şimdi devlet olarak tanımasından yana
Anket: Almanların çoğunluğu, ülkelerinin Filistin’i şimdi devlet olarak tanımasından yana
Gazze'de son 24 saatte beş kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de son 24 saatte beş kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Wall Street Journal: Çin, üst düzey diplomatını gözaltına aldı
Wall Street Journal: Çin, üst düzey diplomatını gözaltına aldı
Salah, UEFA'ya tepki gösterdi: Filistinli Al-Obaid'in neden öldüğünü anlatabilir misiniz?
Salah, UEFA'ya tepki gösterdi: Filistinli Al-Obaid'in neden öldüğünü anlatabilir misiniz?