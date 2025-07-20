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İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail Devlet Başkanı Netanyahu, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirerek zehirlenirken, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
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İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
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Gazze’ye yönelik saldırıları ile çok sayıda ülke tarafından kınanan İsrail, saldırılarını sürdürürken İsrail’i tedirgin eden flaş bir gelişme yaşandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’nun zehirlendiğini duyurdu. Ofis tarafından yapılan açıklamada Netanyahu’nun tükettiği bozuk gıda nedeniyle gece boyunca kendisini iyi hissetmedi, zehirlenerek bağırsak iltihabı geçirdiği belirtildi.

3 gün istirahat edecek

Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edilen Netanyahu’nun 3 gün istirahat edeceği aktarıldı.

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ifade edilirken, vücudundaki sıvı eksikliği nedeniyle damarlarından sıvı tedavisi uygulandığı belirtildi.

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