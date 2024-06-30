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İsrail Başbakanı Netanyahu: Hedeflerimize ulaşana kadar savaşı bitirmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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İsrail Başbakanı Netanyahu: Hedeflerimize ulaşana kadar savaşı bitirmeyeceğiz
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında Gazze Şeridi’nde süren saldırılara ilişkin açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta sunduğu esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını desteklediğini vurgulayan Netanyahu, “Bugün herkes basit bir gerçeği biliyor. Esirlerimizin serbest bırakılmasının önündeki tek engel Hamas'tır” dedi.

"Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı bitirmeyeceğiz"

Gazze Şeridi’ndeki 120 esirin tamamının geri getirilmesinin “siyasi ve askeri baskının kombinasyonu ile mümkün olacağını” söyleyen Natanyahu, “Bu hedeflere ulaşılacağından şüphe duyan herkese yine söylüyorum, zaferin yerini hiçbir şey tutamaz. Savaşçılarımız boşuna ölmedi. Tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşı sona erdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun bugün Gazze Şeridi’ndeki savaşa ilişkin durum değerlendirmesi yapmak üzere Güney Komutanlığı karargahına gitmesi bekleniyor.

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