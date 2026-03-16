İsrail Başbakanı Netanyahu, “öldü” iddialarını çürütmek için yeni video paylaştı

İsrail ile İran arasındaki bölgesel savaş üçüncü haftasına girerken, İran’ın füze saldırılarında öldüğü ya da ağır yaralandığı iddiaları ortaya atılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hayatta olduğunu göstermek için yeni görüntüler paylaşmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde bir kahvecide çekilen ve parmaklarını saydığı videonun sosyal medyada “yapay zeka üretimi” olduğu yönünde eleştiriler almasının ardından Netanyahu, bu kez dış mekânda ve daha hareketli sahneler içeren yeni bir video yayımladı.

Güneşli ve açık bir alanda kamera karşısına geçti

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) savaş suçlarından yargılanan İsrail Başbakanı, resmi X hesabından paylaştığı yeni videoda bu kez kapalı bir mekan yerine Kudüs kırsalında, güneşli ve açık bir alanda kamera karşısına geçti.

Netanyahu videoda sivillerle ve üniformalı askerlerle sohbet ediyor

Yapay zeka ile üretilmiş sahte bir video (deepfake) iddialarını kesin olarak boşa çıkarmak istercesine kurgulanan görüntülerde; güneş ışığı, gölgeler, rüzgar ve çevredeki kalabalığın doğal akışı dikkat çekiyor. Netanyahu videoda sivillerle ve üniformalı askerlerle sohbet ediyor, çevredeki insanlarla tokalaşıyor ve bir köpeği (Canaan cinsi) uzun süre seviyor. İletişim uzmanları, hayvanlarla etkileşimin, karmaşık ışık oyunlarının ve çoklu insan temasının yapay zeka ile kusursuz bir şekilde kopyalanmasının çok zor olması nedeniyle bu mekanın özellikle seçildiğini değerlendiriyor.

İç cepheye yönelik güvenlik uyarıları

Görüntülerde yanındaki askerlere ve vatandaşlara "Hava almaya mı çıktınız? Kudüs'ten daha güzel bir yer yok" diyerek seslenen Netanyahu, daha önceki kahveci videosunda olduğu gibi iç cepheye yönelik güvenlik uyarılarını yineledi.

Halka seslenen İsrail Başbakanı, İran füzelerine karşı tehlikenin sürdüğünü belirterek, "Bunun sabır gerektirdiğini anlamalısınız. Dışarı çıkıp hava alabilirsiniz ama her zaman, daima bir sığınağa (korunaklı alana) yakın olun. Nitekim bizim de hemen şurada bir sığınağımız var" ifadelerini kullandı.

Savaşın şiddetlenerek devam edeceğinin sinyalini verdi

Gazze'nin ardından çatışmaları Lübnan ve İran'a genişletmesi nedeniyle hem uluslararası toplumun hem de İsrail iç muhalefetinin tepkisini çeken Netanyahu, videonun sonunda askeri operasyonlara ilişkin de mesaj verdi. "İsrail ordusu (IDF) kazanacak ve biz kendimizi koruyacağız. Halk bunu anlıyor" diyen Netanyahu, savaşın şiddetlenerek devam edeceğinin sinyalini verdi. Hakkındaki yakalama kararlarına ve sivil katliam eleştirilerine rağmen Netanyahu'nun, peş peşe yayınladığı bu videolarla iç kamuoyuna "görevinin başında, güvende ve kontrolü elinde tuttuğu" imajını vermeye çalıştığı belirtiliyor.