İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştayız

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

5 bin roket ve havan topu fırlatıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

İsrail saldırı başlattı

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Silahlı grup, Sderot kentinde polis merkezini ele geçirdi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinden biri olan Gazze kentinin doğusunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde de 2 gencin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Deyr el-Beleh kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçiş noktaları kapatıldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm asker kontrollü geçiş noktalarını kapattı.

Kudüs'e giriş çıkışların tümüyle engellendiği, vatandaşların geçiş noktalarında bekletildiği ve Kudüs'e giriş yollarında trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerine geçiş yollarını da kapattığı belirtildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e açılan Kerame Sınır Kapısı'ndan geçişleri de kapattığı bildirildi.

WAFA'nın haberinde, Filistin hükümetine bağlı Sınır ve Sınır Kapıları Heyeti Başkanı Nazmi Mihne'nin açıklamasına yer verdi.

Mihne, İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'ndan çift yönlü geçişleri bir sonraki duyuruya kadar kapattığını aktardı.

Haberde, İsrail güçlerinin Kudüs çevresindeki Kalandiya, Şufat Mülteci Kampı, Beyt Iksa, Ez-Zuayyam sınır noktalarını da kapattığı belirtildi.

“Hamas büyük bir hata yaptı”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak "büyük bir hata" yaptığını söyledi.

Gallant, Gazze Şeridi’nde etkin Filistin direniş hareketi Hamas’ın İsrail'e düzenlediği roket saldırıları ve sızma operasyonuna ilişkin görüntülü bir mesaj yayımladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajında Gallant, “Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail devletine karşı savaş başlattı. İsrail askerleri her noktada düşmana karşı savaşıyor.” dedi.

İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail’in “bu savaşı kazanacağını” savundu.

6 İsrailli hayatını kaybetti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na bağlı bazı unsurlar, abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail yerleşim bölgelerinde sokaklarda görüldü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre, Gazze sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayan İsrailliler, evlerinin çevresindeki sokaklarda Filistinli silahlı grupların dolaştığını söyledi.

Haaretz gazetesinin İsrail polisine dayandırdığı habere göre, 60 kadar silahlı Filistinlinin 14 ayrı İsrail bölgesine girdiği değerlendiriliyor.

Times of Israel'in haberine göre, Gazze'den atılan roketlerin isabet ettiği noktalarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla İsrailli yaralandı.

Gazze'ye hava saldırıları başladı

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.

Netanyahu: Savaştayız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridinden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi.

Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması ve "düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini kaydetti.